九合一大選將於年底投票，政壇動向引發外界關注。國民黨台中市黨部發言人鄭伯其表示，國民黨本屆議員提名辦法預計16日出爐，但過去常有「現任者優先」條款，讓新人遭打壓難出頭，導致國民黨顯得老態龍鍾，他呼籲黨中央要調整心態、給新人機會，否則若國民黨再不新陳代謝會完蛋。

鄭伯其12日接受香港媒體《中評社》訪問表示，他曾在2018年投入台中市議員初選，當年他以新人之姿宣布角逐議員選舉，但因所謂的「現任者優先提名」條款，導致新人要與老將競爭，新人本就處於弱勢，現任者確定可獲提名卻又不斷拜託選民支持他們的民調，對新人造成強烈打壓。

鄭伯其比喻，這種競爭狀況就像「已經買到火車票、準備上車的人，卻對外說自己沒買到票一樣」。而鄭最終也以3%微幅差距，未能拿到2018年市議員參選門票。今年他再度挑戰議員參選資格，但若黨中央最後提名辦法仍維持過去方案，就讓他不禁要懷疑，現任黨主席朱立倫所言「年輕世代出頭」的決心。

對此，鄭伯其呼籲，國民黨應學習民進黨採「全民調初選」產生候選人，這麼做有兩大益處：第一，透過全民調出線的才是最強人選；第二，政黨結構才可以真正達到新陳代謝。鄭強調，民進黨之所以新人輩出、國民黨卻顯得老弱的原因就出在這，「國民黨再不新陳代謝會完蛋！」故他很肯定國民黨台北市議員羅智強，不參選連任並交棒給新人接班的精神，認為若黨內前輩都有如此精神，相信國民黨的戰力不會輸給民進黨。