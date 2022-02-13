《盧秀芳辣晚報》

英國倫敦大學日前發表聲明，指總統蔡英文確實取得該校博士學位；總統府發言人張惇涵表示，「真的假不了」，期盼浪費社會資源的不實討論，應該適可而止。時事評論員賴岳謙表示，蔡英文為什麼之前要冷處理論文門，是因為她之前多次講到有關論文的事情，但她說的卻跟實際上出現不一致，這就變成一個難處理的問題，也對她產生很大的困擾。

賴岳謙11日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，蔡英文等到倫敦大學願意幫她背書，她才出來講話。之前倫敦大學不肯幫她背書，一直不肯說她到底有沒有畢業、有沒有拿到博士學位證書、有沒有論文，倫敦大學把問題丟給倫敦政經學院、倫敦政經學院又丟回給倫敦大學，所以就形成了羅生門，這樣的情形，也引起國際的關注。

賴岳謙接著表示，蔡英文的博士論文已經跟倫敦大學綁在一起，倫敦大學也面對國際的壓力，因為倫敦大學的聲明是在回應國際間的疑問。

針對論文門，賴岳謙指出，之前有太多地方讓大家費解，比如蔡英文為什麼要冷處理？她之前在選舉期間為了炫耀她自己很棒，說過多次有關論文的事情，但她說的有的卻跟實際上出現不一致的現象，已被媒體記錄下來，對蔡英文而言，變成一個難處理的問題，她也面對很大的困擾。而倫敦大學和倫敦政經學院對蔡英文有無論文，也產生了困擾。因為他們也出現不一致。

賴岳謙認為，如果彭文正在英國提起司法訴訟，跟倫敦大學打官司，要倫敦大學提出可靠、可信的證明，來證明蔡英文有博士學位，倫敦大學就有責任拿出更多證據，這是一翻兩瞪眼。