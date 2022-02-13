挪威總理斯特勒（Jonas Gahr Store）12日表示，由於新冠肺炎（COVID-19）Omicron變種病毒的威脅遠低於其他「前輩」，宣布解除戴口罩、社交距離、隔離等幾乎所有防疫措施。

斯特勒表示，Omicron變種病毒不像Delta等變種病毒，較不會引起嚴重症狀，雖然感染人數正在上升，但重症比例很低，住院人數不多，認為是時候「像對待其他疾病一樣對待新冠肺炎」了。

因此，挪威於12日解除維持1公尺社交距離、於擁擠公共場所戴口罩的命令、強制居家隔離等幾乎所有防疫措施，強調：「現在我們可以像以前一樣，在夜生活、文化活動和其他場合進行社交活動。」

除了挪威以外，瑞典政府也已宣布，自本週起解除社交距離規定、疫苗護照使用與聚會人數限制，免費病毒篩檢也從9日起終止。該國有意自4月1日起將新冠肺炎重新定位為「對社會或公眾健康不構成威脅的疾病」；丹麥更早在2月1日時便取消所有防疫限制，成為歐洲首個全面解禁的國家。儘管前一日單日確診才改寫新高紀錄，但丹麥仗著逾八成民眾完整接種疫苗而做出此決定。

英國首相強生也已表示，政府計畫本月底取消確診者隔離規定。英國1月底取消強制配戴口罩等防疫規定，如今連5天隔離措施也打算解除。免除隔離意味英國結束國內所有防疫規定。不過該國威爾斯親王（Prince of Wales），即王儲查爾斯王子（Prince Charles）10日新冠肺炎檢測呈陽性反應，目前正在住處隔離，引發外界關注。