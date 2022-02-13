極目新聞報導，昨天（2月12日）傍晚5時55分，瀋陽一輛公車在行駛中發生爆炸，目前已致1人死亡，2人重傷，40人輕傷。附近一輛車的行車記錄器拍下爆炸瞬間，現場火光四射，車頂瞬間被掀翻。

現場視頻顯示，12日傍晚5時55分許，天色已晚，一輛停靠在月台的公車起步，向左行駛至公車專用道。大約6秒鐘後，公交車突然發生爆炸，火光四射，車頂直接被掀翻。隨後，該公車停靠在路邊，附近其他車輛紛紛避讓，有市民下車查看情況。

市民周鋒告訴極目新聞記者，他當時開車由南向北行駛在黃河南大街附近，看到右前方有一輛公車。「公車剛剛出站，瞬間就爆炸了。」周鋒說，他和附近一位計程車司機立刻下車救人，但當時公車車門變形無法開啟，因此他和計程車司機在左側窗戶接救人員，陸續有市民前來施救。

周鋒表示，公車裡一位乘客被變形車體壓在地下，前來施救的市民分成兩批，合力將變形車門拉開，為後續施救贏得了時間。

據瀋陽市公安局微博12日晚發佈警情通報稱，2月12日晚5時55分，指揮中心接到報警，一輛232路公車行駛至皇姑區黃河南大街與寧山中路路口附近時發生爆炸。接到報警後，省、市領導及公安、應急、急救等部門人員第一時間趕到現場進行處置。目前，爆炸已造成1人死亡，2人重傷，40人輕傷。受傷人員已送醫院救治，事故原因正在調查中。