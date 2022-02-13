鄰近新竹火車站的台灣電力公司新竹區營業處活動中心，近期2樓外牆變身裝置藝術，作品《風乘著光》由近500片金屬板打造，以傳統工藝竹篾及螺鈿發想，將聞名九降風轉化為動力，葉扇隨風擺動呈現出魚鱗波光視覺，夜間搭配即時氣象，呈現不同燈光效果，如遇特殊節慶播放專屬節慶圖像，整點報時則播送心願電碼，邀請民眾線上點光。

此次裝置藝術《風乘著光》啟用，市長林智堅受邀開箱，在台電公共藝術課課長侯力瑋的帶領及介紹下，觀賞裝置藝術《風乘著光》光影變化，林智堅也手寫下心願「DEAR新竹，乘風逐夢」，願望將轉為彩色電碼，整點時將播送在藝術裝置上，在城市街頭閃爍。

台電新竹區營業處活動中心過去是K書中心，老舊立面如今重生，台電新竹區處處長胡忠興表示，《風乘著光》主要結合新竹九降風與科技兩大特色，邀請全台十幾組年輕的數位藝術家提案，幾經評比，最終由曾獲北美獎及受邀至法國、西班牙駐村的藝術家丁建中的作品脫穎而出。

《風乘著光》以竹篾及螺鈿發想，作品本體為活動金屬板，每排共8片、共62排，打造如同魚鱗般的銀之浪，金屬板裝置隨風擺動，內部裝設LED無光點線性燈，訊號來自裝在屋頂上的本地迷你氣象站，擷取即時氣象資訊，將資訊傳送至多媒體主體，轉化成光流播報。

此外，平日展演模式為氣象資訊，依季節日落時間亮燈，並因應氣候、溼度不同，金屬片將顯示不同LED燈亮度及顏色，晴天橘底、雨天藍底，如遇跨年、元宵節、情人節等特殊節日，還有超美專屬節慶圖像。

此外還有整點報時為許願模式，民眾可於作品官網（https：／／www.lightthewind-tpc.com）點光許願，每個整點播送12組心願、每組1分鐘，以摩斯密碼與博多密碼為基礎，轉換為彩色電碼展示，許願後也可於網站下載並分享專屬電碼圖像，線上「點光」時間自即日起至3／5止。