2022新竹過好年系列活動「虎虎生風鬧元宵」，12日下午3時至晚間8時於北大公園和護城河畔熱鬧展開，邀金曲歌手？te壞特、聲林之王創作歌手許淨淳、天馬戲創作劇團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、欣蕾舞蹈團、好玩的劇團、劍玉師小螺絲演出，以及猜燈謎送限定提燈與平安御守，另外6000份限定提燈2小時全數發完。副市長沈慧虹表示，歡迎市民白天新竹公園賞櫻、夜晚逛東門城及護城河畔欣賞「虎嘯生風」聲光藝術。

沈慧虹今代表出席與現場民眾猜燈謎，並至東門城觀賞「光虎」聲光秀。她表示，元宵節是台灣重要傳統節慶，在傳統中尋找創新的可能，一直是市府努力的方向，希望讓市民感受到新竹這座城市魅力，也盼在市府團隊努力之下，帶給大家不一樣的城市體驗，邀請大小朋友來趟新竹親子共遊行程，白天新竹公園賞櫻、夜晚逛東門城及護城河畔欣賞「虎嘯生風」聲光藝術。

城市行銷處林正光處長說，當天下午3時起，北大公園發放限量6千份「小光虎」限定提燈，吸引民眾大排長龍，短短2小時全數發完；晚間5點半在東門城廣場舉辦限量300份光虎合影打卡送提燈及虎紋口罩快閃活動，約30分鐘就已發放完畢，歡迎大小朋友提燈上街漫遊新竹，感受節慶氛圍。

城銷處表示，「虎虎生風鬧元宵」下午3點半於北大公園開幕，邀金曲歌手壞特、聲林之王創作歌手許淨淳開唱，街頭藝人天馬戲創作劇團－夜光扯鈴、新竹聯豐龍獅戰鼓團-LED燈舞龍舞獅、好玩的劇團-話劇說傳統故事、欣蕾舞蹈團-民俗舞蹈、劍玉師小螺絲輪番演出，以及5場猜燈謎送限量小提燈活動。

東門城及護城河沿岸共有6件新竹過好年「虎嘯生風」裝置藝術，持續展出至2月28日，結合「聲音」與「生風」在地元素，東門城4公尺高主燈「光虎」聲光秀每晚5時半開演，護城河周邊還有「掌聲林」、「徹夜未眠直至晨光」、「身風」、「無限光景_護城河版」、「小光虎踏青」藝術裝飾，相關活動訊息請留意粉絲專頁公告。