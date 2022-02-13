孩子是父母的寶貝，但對於某些不負責任的父母不適用。大陸山西一名女孩，因為出生臉部畸形，還長出「2個鼻子」，因此慘遭父母遺棄，但幸虧遇到善良的養父，更因為當年醫生一句話，讓她發憤圖強，逆轉人生考上了山西中醫藥大學。

「父親，我錄取了，可以學醫了」。18歲的山西運城女孩王淋宇出生時，因為五官有嚴重缺陷，親生父母一看見後就將她遺棄在工地，幸虧馬上被人發現，送到安置所，但前後3對有意領養的夫妻，看見她的模樣後，都搖著頭立刻離去，直到王銀行夫妻看到後，認為一個孩子不能因為面容毀了一生，毅然決定領養。

王淋宇坎坷命運在碰到了舒茂國醫師後有了重大翻轉。(圖／健康時報)

領養當天下著滂沱大雨，養父王銀行冒著風雨把女嬰抱回家，因此為她取名「王淋宇」。但一次又一次的考驗折磨著王淋宇，先是8歲時，養母因病過世，而隨著她日漸長大，畸形的面孔也更加折磨她，雖然成績優異，獎狀拿不完，但始終被同學叫怪物，老師也沒給好臉色，讓王淋宇更加自卑，王銀行相當心疼女兒，雖然家中並不富裕，但還是靠著打工賺的小錢，帶著女兒走上求醫之路，只是開始並不順利。

直到12歲時，父女2人碰到了西安交大附屬醫院的美容外科主任舒茂國，舒茂國看診後，表示王淋宇是先天性管狀鼻，整個鼻子徹底扭曲，右側鼻恐高於左側，屬於鼻畸形裡非常罕見的類型，右側鼻孔還因此完全不能呼吸，嚴重影響面貌。

不過舒茂國相當細心，每次看診，都會花上一段時間與王淋宇聊天，進行心理建設與輔導，幫她找回笑容，王淋宇深受感動，從此立志要學醫，舒茂國聽到後，便對她說「妳負責考上大學，我負責讓妳變美」，王淋宇有了人生目標，逐漸打開心房，更加努力用功，最終在18歲時順利考上山西中醫大。

面容部分，在舒茂國6年來進行5次修復手術下，逐漸矯正王淋宇鼻子，如今王淋宇鼻子已幾乎與一般人無異，面容也因此好上不少，儘管離「美女」有段距離，但已經讓她恢復自信，不再自卑，更表示「上了大學，我想應該不會再有同學叫我怪物了」。