去年上半年，台灣出現大規模乾旱危機，多座水庫乾涸到見底，就連幾乎不缺水的翡翠水庫蓄水量也一度跌至50%，得益於5月底開始的西南氣流與颱風接力才解除危機，不過如今曾文水庫最新蓄水量曝光，氣象粉專也示警，表示南部可能需要多點雨水了。

氣象粉專《台灣颱風論壇》11日在IG上貼出1月底開始的全台日照時數，北部、東部與中南部呈現極大反差，其中基隆兩周以來僅0.1小時出現太陽，其他時間幾乎都在下雨，台北、宜蘭也僅有3.7、4.2小時；中南部地區卻都在40小時以上，除了台中、高雄分別為55.4、56.4小時外，台南與高雄更是高達69.2、75.7個小時。

曾文水庫截至今天凌晨5點，蓄水量跌至53.6%。(圖／台灣水庫即時水情)

颱風論壇表示，有好就有壞，雖然北部下雨下到快發霉，但好處就是水庫幾乎都滿水位，無缺水之虞；南部雖然天氣晴朗，但帶來的就是曾文水庫蓄水量快速下降，11日時僅剩55%，到今天(13日)凌晨5點，更是跌至53.6%。論壇小編表示雖然還不到缺水程度，但曾文水庫的確開始需要多一點雨水挹注了。

2021年上半年，當時台灣中南部面臨56年來最大旱災，不僅中南部主要水庫包括新竹寶二、台中德基、南投日月潭、台南曾文水庫蓄水量都降至2%以下，北部石門水庫也乾到見底，就連竹科都曾面臨限水措施，一度影響到科技業產能，幸虧得益於西南氣流、颱風外圍環流接力，才逐漸解渴，直到9月徹底解除旱災警報。