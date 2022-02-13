美國網路設備大廠思科（Cisco）全力衝刺軟體事業，據熟悉內情人士透露，思科開價逾200億美元，打算收購大數據龍頭Splunk，這將是思科有史以來最大宗收購案。

內情人士指出，這起收購提案最近才提出，但兩家公司目前並未積極談判。

若思科收購Splunk大功告成，將是該公司史上最大規模的收購案，超越2005年70億美元買下機上盒製造商Scientific Atlanta、2021年以近50億美元併購光學元件製造商Acacia Communications。

Splunk的財報接二連三令人失望，執行長梅里特（Doug Merritt）去年11月下台結束6年領導，由董事長史密斯（Graham Smith）暫代CEO，目前仍在物色繼任人選。 2003年創建於舊金山的Splunk，以提供大數據分析服務打響名號，其所生產的軟體，可供企業的IT及安全部門監控、分析數據。

美媒披露思科求娶Splunk的消息後，Splunk盤後股價大漲多達17％。

至於總部在加州聖荷西的思科，除販售路由器、轉換器等硬體設備，也提供安全服務和軟體產品，例如遠端會議系統Webex。思科與Splunk早就結盟開發數據安全產品。

思科逐漸將重心轉向軟體業務及經常性收入有目共睹，2021財年，軟體銷售占思科整體營收的3成。思科目標在2025財年，將訂閱制收入占整體營收的比例，由44％拉高到50％。思科去年總營收年增1％達498億美元，淨利年減6％來到106億美元。

思科挾雄厚財力，著眼於大型併購案。這家網路設備巨頭市值約2300億美元，坐擁逾200億美元現金，可用於短期投資。

欲透過併購的豪賭來擴張版圖，思科不是唯一這麼做的老牌科技公司。軟體巨頭微軟瞄準元宇宙商機，1月同意砸750億美元收購遊戲開發商動視暴雪，收購規模寫下遊戲史上新頁。

去年12月，企業軟體巨頭甲骨文宣布斥資超過280億，買下電子病例公司Cerner Corp，也是該公司歷來之最。