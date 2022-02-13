美國警告俄烏戰爭開打在即，甚至可能在北京冬奧閉幕前引燃戰火，美股四大指數嚇趴盡墨，那斯達克指數摔得最重跌幅近2.8％，恐慌指數觸及1月底來最高水位。油價衝上7年高點，金價攀抵逾2個月新高，美元指數也攀高。

上周五道瓊工業指數終場大跌503.53點或1.43％，收在34738.06點。標普500指數收低1.9％，報4418.64點。那斯達克指數收跌2.78％，以13791.15點作收。費城半導體指數收跌4.83％，報3365.25點。

俗稱「恐慌指數」的CBOE波動率指數，連續2個交易日走升，11日觸及1月底以來最高點。

產油國聯盟OPEC+要角之一的俄羅斯，入侵烏克蘭的危機升高，加深全球原油供給吃緊的隱憂，國際油價11日漲至7年高點。

上周五倫敦布蘭特期油收漲3.3％，報每桶94.44美元；紐約西德州中級原油期貨收高3.6％，以每桶93.10美元作收，盤中漲幅一度破5％。兩大合約價格雙雙觸及2014年底以來新高，連續第8周收紅。

俄烏邊界戰雲密布，加上通膨疑慮加劇，推升黃金的避險需求。11日倫敦現貨金價勁漲1.6％，來到每盎司1855.17美元，創去年11月19日來新高，周漲2.5％；紐約期金收漲0.3％，報1842.1美元。

美元也隨其他避險資產走強，兌6種主要貨幣的美元指數上周五漲0.258％。

白宮國家安全顧問蘇利文警告，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，甚至不等北京冬奧閉幕就動武，呼籲美國公民48小時內離開烏克蘭，英國、日本、紐澳也有撤僑打算。美國總統拜登周六將於俄國總統普丁熱線，尋求緩和俄烏危機。

展望本周，投資人將緊盯俄烏衝突發展，而在美國通膨率竄升到40年新高後，聯準會（Fed）的升息步調會加快到什麼程度，也是議論焦點，美股可能難逃震盪。

瑞士信貸資深股票策略師帕夫瑞（Patrick Palfrey）表示:「當我們對Fed政策的預期從偏鴿轉向偏鷹，我想美股波動將持續加劇。」美國1月通膨報告出爐後，經濟學家對Fed在3月升息2碼的預期升高。