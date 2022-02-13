氣候變遷威脅加劇與投資人環保意識高張，2021年氣候技術與永續投資吸引大批資金流入。儘管潔淨能源股股價近來出現顛簸，但隨著綠色市場起飛，投資人預期相關領域可望持續吸金，不會重蹈10年前潔淨技術泡沫覆轍。

氣候變遷導致熱浪和野火等極端氣候更頻繁發生，再加上投資人的投資優先順序改變，2021年潔淨能源類股氣勢如虹，帶動特斯拉市值衝破1兆美元大關，並讓執行長穆斯克（Elon Musk）穩座全球首富。

然而部分人士將此類股價飆漲視為泡沫，蘇黎世聯邦理工學院旗下金融危機觀察站宣告此為綠色能源泡沫。該機構在11月預測特斯拉股價將下跌，迄今該公司股價崩跌逾20％。

2000年代也曾出現一波再生能源投資熱潮，太陽能、風力和充電電池公司受到投資人熱烈追捧，但投資泡沫在2010年代初期破滅。

如今投資人對目前的「氣候2.0」投資更具信心，相信資金將持續流入。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，資本大舉流入，減碳的行動與野心亦持續增加。整體而言，永續投資已達4兆美元。

根據晨星數據，2021年截至第三季止，再生能源基金淨流入563億美元，超過2020年全年的512億美元，與2018年的區區55億美元不可同日而語。

晨星追?的13檔大型股ESG指數基金，2021年平均報酬率高達29.2％，較標普500指數27％的漲幅更甚一籌，主要拜特斯拉與First Solar等熱門股，以及致力減碳的蘋果和微軟等科技巨擘股價大漲所賜。

在此同時，能源類股近來股價漲勢凌厲，可能成為抑制投資人對綠色股票興趣的原因之一。標普500指數能源類股2021年勁揚48％，從2020年灰頭土臉的一年強勁反彈，漲勢並延續至2022年。