北京冬奧大受歡迎的吉祥物「冰墩墩」險些破功，這隻可愛的大貓熊意外「違反職業道德」在鏡頭前開口說話，嗓音卻是低沉的男聲。這讓一些冰墩墩的粉絲崩潰，在微博表達他們的不滿「我們不要大叔的聲音」，央視很快把那段影片撤架。

吉祥物「冰墩墩」「雪容融」先前從未開口說話，依據奧林匹克憲章，任何吉祥物都不可以有性別特徵。說話語調容易透出性別，吉祥物一直都保持專業不能說話，只能發出簡短的聲音。但是在訪問滑雪女將楊碩瑞的時候，一位記者穿上冰墩墩的皮，開口使用男人的嗓音說話，這不僅錯誤預設他的性別，還打破吉祥物不能說話的慣例。

大陸網友在微博批評：「奧運吉祥物和其他的可愛形象，其運營的專業性集中體現在整個團隊去維護他的真實感。例如日本熊本縣的吉祥物出差到東京，它就不會同時在熊本當地出現，迪士尼這種更是熱到中暑也不能在小朋友面前摘下頭套。這不是說外國做得好，這是一個專業吉祥物運營及格標準的問題。」

足球迷舉例，他在觀看遼寧隊比賽的時候，吉祥物就老是摘下頭套亂跑，遭到球迷批評，總結來說就是欠缺專業。「好不容易火了的東西，就是被個記者找了皮穿上去蹭流量的糟蹋了。」有人指出冰墩墩初登場的時候其實有許多人不喜歡他的設計，在微博上遭到嫌棄，是在日本媒體報導之後才紅起來。