俄烏戰爭一觸即發，白宮警告俄羅斯為報復美國，可能阻斷半導體關鍵原料出口；加上美國通膨持續惡化，導致晶片股上周五（11日）全面潰敗，並拖累費城半導體指數慘跌近5％。

根據消息人士透露，一旦俄烏開戰，俄羅斯可能藉由停止供應晶片關鍵原料，來報復美國威脅對俄國實施出口禁令，因此白宮目前正疾呼晶片業者趕緊採取供應鏈多樣化備案，以把衝擊降至最輕。

事實上因應近期俄烏關係緊張，市調機構Techcet曾在2月1日發布報告警告，許多半導體製造商高度仰賴俄羅斯和烏克蘭生產的氖、鈀和其他材料，這個產業可能成為俄羅斯報復對象。

Techcet預估，美國半導體等級的氖供應，有超過9成來自烏克蘭，35％的鈀供應則是來自俄羅斯。該機構強調，氖對於製造晶片使用的雷射相當重要，它是俄國鋼鐵製造業的副產品，會接著在烏克蘭進行純化。鈀則是用於感測器、記憶體和其他應用。

因此白宮國安會成員哈洛（Peter Harrell）和他的幕僚最近曾與晶片製造商有過接觸，藉此了解他們對於俄、烏兩國半導體製造材料的依賴程度，並協助他們分散供應來源。

一名不願透露姓名的晶片業人士表示，一旦俄烏開戰，雖然製造晶片的氣體供應不至於全部切斷，但肯定會推高價格。像是氟就是另一種烏克蘭能夠大量供應的氣體，可能受戰爭影響而產能受阻。

Fed為因應高通膨而升息在即，加上晶片供應問題令人擔憂，晶片股上周五（11日）慘遭拋售，也拖累費城半導體指數狂跌4.83％到3365.25點。其中超微狂瀉10％到113.14美元，Marvell與輝達股價也挫跌超過7％、高通收低5％、台積電ADR跌2.97％、英特爾跌幅也有2％。