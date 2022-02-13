韓星玄彬與孫藝真合作完《愛的迫降》後開始交往，日前開心宣布將於首爾舉行非公開婚禮，2年多戀情開花結果，外界紛紛獻上祝福。對此，民進黨立委蔡易餘表示，「沒關係…還有嘉義玄彬」，他並響應「敢不敢放上5年前的自己」活動，在臉書PO出20年前舊照，網友看了驚訝不已，甚至釣出同黨立委高嘉瑜留言認證。

蔡易餘昨（12）日在臉書貼出自己20年前的照片，表示這是他當年就讀台大法律系的時候，歲月在他臉上看不出來，體重卻逐漸增加；不過，他也提到，五年前、2017年時，剛好是他上任立委第一年，這幾年來嘉義的轉變，包括馬稠後工業區二期的啟動、嘉義科學園區建置、蒜頭糖廠觀光五分車、全台首座水產精品加值產業園區等多項重大建設逐漸啟動。

此外，對農民的關心一刻也沒少，蔡易餘指出，不管是冬天在漁業損失補助，到近期飼料玉米以及蛋農的相關權益，自己都盡心盡力在替農民謀福利，一直以來不間斷跟農委會主委陳吉仲協調、反應，讓嘉義大步向前，成為農工大縣。

而照片曝光後，吸引大批網友直呼「真不敢相信我的眼睛」、「全台2300萬人都驚呆了」、「你到底經歷了什麼」、「請恢復原狀」、「這是幻覺啊！」另也引來高嘉瑜留言說「嘉義玄彬」；蔡易餘回，「港湖女神的認證！」立委許智傑則問「發生什麼素（事）？」