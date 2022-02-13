1名人壽公司女保險員小芳（化名）前年與男同事聊天時，順口說了句「這輛車好大」，男同事竟回「有我大嗎？不然走啊！給你看」，她事後提告性騷擾，並稱出現焦慮、恐慌情緒，因此不得不離職、求償60萬，男同事在法庭上不否認開黃腔並致歉，法院判男方須賠3萬元，可上訴。

判決書指出，小芳在2020年12月與男同事在通訊處停車場抽菸時閒聊，當時有輛車駛入，她便順口說了1句「這輛車好大」，而男同事竟回說「說什麼好大，有我大嗎？不然走啊！給你看看」，她事後認為遭到言語性騷擾，並指證對方經常對她做出不適當碰觸，不僅多次從她背後接近，還在彎腰時碰觸她的身體。

小芳指出事後她對於與異性相處出現不適感，情緒上出現恐懼、焦慮，並尋求心理諮詢，最後因心理狀態無法與對方共事，提出離職，向對方提告求償60萬；法院審酌其他同事的證詞，該名男同事曾在公司早會時當眾對小芳說「姐，單純就黃色笑話，開玩笑的部分，我可以道歉，肢體接觸的部分，我打死...」。

法院認定男同事確實說出「黃色笑話」讓小芳感到不適，且男方不否認開黃腔，亦曾向小方感到遭冒犯表達歉意，種種行為主觀上有性暗示，侵犯人性尊嚴，日前判男方應賠3萬元，全案可上訴。