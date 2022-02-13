港星張智霖、袁詠儀（靚靚）結婚21年，小倆口是演藝圈著名的模範夫妻檔，兩人總是出雙入對、互動仍如新婚般甜蜜，不過張智霖近日卻在陸綜《我們的滾燙人生》抱怨，袁詠儀瘋狂花錢買包包，張智霖還反問：「太太如果瘋狂的花老公的錢，算不算犯法？」甚至直呼：「我已經快破產了」。

陸綜《我們的滾燙人生》的最新一集中，眾嘉賓學習法律知識，張智霖就發問：「太太如果瘋狂花老公的錢，算不算那個犯法呢？」讓在場來賓聽完大笑，法律顧問就解釋，要視經濟收入、家庭條件及太太喜好而定，並提到夫妻對共同財產有平等的處理權，即使太太沒有外出工作賺錢都有使用財產的權利，法律顧問更護航袁詠儀說：「如果靚靚買很多包，她很開心，你的日子更好過。」這時張智霖立刻搖頭直呼：「不，你太看得起我了，我已經快破產了」，逗樂全場。

其實，袁詠儀是出名的愛買名牌包，張智霖也時常大方買單寵妻，不過恩愛的夫妻倆不時在公開場合上鬥嘴，張智霖曾在節目求妻「不要再買包」，而袁詠儀過去也曾反問老公：「你能送包給我，是你的福分，對嗎？」當時張智霖先是語塞了數秒、嘆了一口氣後，竟對袁詠儀吐出驚人之語：「去死吧！」此話一出全場氣氛嗨到最高點，有人興奮狂拍手、起立喝采，連袁詠儀也嚇到倒退一步。