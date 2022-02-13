Jenise Spiteri from Malta pulled a bao bun out of her pocket after her halfpipe run 😂 #WinterOlympics pic.twitter.com/YSGI9QtrTN — On Her Turf (@OnHerTurf) February 9, 2022

冬奧滑雪女將斯皮泰里（Jenise Spiteri）意外在大陸微博成為最熱門話題，因為她喜歡吃豆沙包，喜歡到她在滑完比賽之後從口袋拿出來，而且是已經啃過的半個包子。她告訴記者說，她每天要吃6個，早午晚三餐各吃兩個，「這是個紅豆包，冬奧村（選手村）裡面我最喜歡吃的東西。」

斯皮泰里來自馬爾他共和國，南歐地中海中心的島國，人口約51萬。這次冬奧他們全國只派出1位運動員，就是斯皮泰里，所以也由她擔任掌旗官。「今天早上我也拿了個包子，但是太緊張了食不下咽，先放到口袋。滑完一輪之後突然想起包子還在，就還是吃了一口。」

回想第一天來到冬奧村的時候，斯皮泰里就吃到豆沙包了，她發現每餐都有這一道，乾脆每餐都吃。她接受央視訪問時說：「我最愛的中國小吃還不是這個，你們知道那種芝麻球嗎？油炸的，外面是芝麻籽，很有嚼勁，裡面是豆沙，我可以吃100個。」

斯皮泰里在微博被稱為「一天6個豆沙包的馬爾他運動員」，她雖然滑得不好無緣決賽，但她因此比其他選手更有名。她生活並不富裕，為了籌錢參加滑雪，一度成為車屋族，徒步登山去訓練。20歲立志打入冬奧，終於在今年北京冬奧圓夢，她現年29歲，這是一段漫長的努力，希望自己的故事能夠激勵馬爾他的國民。