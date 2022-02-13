近來社群興起「敢不敢放上5年前的自己」熱潮，藍委蔣萬安也跟上這股潮流，昨在臉書分享自己五年前的照片，引來許多網友的朝聖，讚嘆蔣萬安跟五年前一樣帥氣。

蔣萬安昨（12日）在臉書分享自己在2016年就任立委後，即將在立院進行第一次總質詢的照片，只見照片中的蔣萬安穿著帥氣西裝，神情神采飛揚，眼睛炯炯有神；蔣稱，「回想起來就像才剛過不久，當時心中的悸動，現在仍感覺很深刻」！

跟上「5年前的自己」潮流，蔣萬安在臉書分享自己2016年就任立委後，即將在立院進行第一次總質詢的照片。（圖片摘自蔣萬安臉書）

蔣萬安直言，五年的時間可以改變很多事，但始終不變的是那份為大家服務的初心，「你也有五年前印象深刻的回憶嗎？也和我分享一下五年前的你們吧」！

大批網友也在其po文底下留言表示，「萬安委員繼續加油」、「沒有什麼改變，不忘初心」、「帥氣中帶有氣質」、「蔣委員勇敢的站出來競選2022台北市長，才能實際服務人民，盡速布局高票當選」、「加油光復台北」、「帥氣沒變，為國為民的心也沒變」。