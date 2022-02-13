台北1名男子隱瞞已婚身分，認識女子小芳（化名）後承諾娶對方，2017年起以各種理由開始向對方借錢，先是阿嬤往生、媽媽生病、爸爸出車禍，小芳最後甚至收到1名自稱男子親戚的人說「男子已病逝」，她須付稅捐費就能拿到遺產，她2年內共匯出789萬元，法院最後依詐欺罪判男子1年6月徒刑。

判決書指出，該名已婚男子透過交友軟體認識小芳，他謊稱單身並希望娶小芳，在2017年3月起開始以各種理由向小芳借錢，先是阿嬤往生要辦後事、媽媽生病、爸爸出車禍等，小芳在半年內陸續匯款50多次，金額均破萬元，最高1筆高達58萬，總共約300萬。

該名男子食髓知味，2018年起又謊稱「自己生病」急需醫藥費，再度向小芳借了百萬元，小芳在當年6月接到1名自稱是男子姊夫的人傳訊說「男子已病逝」，之後又有另名自稱黃姓律師的人說，她可以拿到男子的遺產，但她必須先支付過戶費用和稅捐費，她依指示匯出錢後，卻遲遲沒收到男子財產，才驚覺有異提告。

男子在法庭上坦承承一人分飾多角詐死，家人與自己生病全是假的，並稱當時已準備離婚，並非有意欺騙小芳感情，他稱被廠網拍商騙錢才急需現金；法院審酌男子擔任廚房助理、月薪2萬8千元、離婚須扶養2孩子，最後依詐欺罪判處1年6月徒刑，而小芳則追討匯出’的789萬元，法院全數判准。