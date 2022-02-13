根據《紐約時報》資深記者史坦13日爆料，早在杜蘭特因為膝傷缺陣之前，他跟「大鬍子」哈登之間的溝通，就已經存在不少問題，甚至杜蘭特開始缺陣後，哈登完全斷絕跟所有人的聯繫，更以這種消極方式展現自己不想繼續留在布魯克林的決心。

事實上，先前傳出杜蘭特並不希望哈登走人，可是哈登自己替所有人做了決定，除了跟上季效力火箭期間故意裝傷不打，這次更是流連在夜店狂歡，完全不像是一名職業籃球員，籃網只好無奈把他交易到七六人，換回班西蒙斯、塞斯柯瑞、德拉蒙等人。

為了因應越來越多的大牌球星選擇提出交易申請走人作法，史坦今天也爆料，聯盟官方將於下次跟球隊老闆開會期間，認真討論能否懲處，且制約這些頂級球星強制申請交易走人，目前最有可能的方案還是採用消極的罰款方式制裁這些球星。

問題是這種方法用在班西蒙斯身上，已經證明毫無用處，就算班西蒙斯先前遭到七六人罰款，他還是堅持不肯上場打球，畢竟這些球星的年薪都相當高，罰款對他們來說根本不痛不癢，只要最後達成走人的目的，面臨罰款處罰根本沒有差別。