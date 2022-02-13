全球漲價風吹向奢侈品，法國精品香奈兒（Chanel）的經典口蓋包Classic Flap，去年連漲三次，售價從2019年的5200美元漲了3000美元，飆到8200美元（約台幣23萬），讓精品控大喊吃不消。

分析師表示，香奈兒的漲價幅度比其他奢侈品品牌還大，已經引發一些消費者抗議，考驗他們打開荷包的意願。

香奈兒發言人表示，該公司會考慮生產成本、原物料行情的變化及匯率波動，定期調整價格。她說:「由於我們對品質的要求，一些特定原料取得不易， 現在採購成本又節節攀高，迫使我們調整售價。」

精品業主管和分析師指出，奢侈品業者趁著需求激增，將他們的品牌重新定位成更奢華高貴。其實早在疫情之前業者就這麼做，過去一年防疫封城帶動的高價精品搶購潮，更讓這種做法欲罷不能。

時尚精品集團Capri控股執行長伊多爾（John Idol）表示，「整個精品產業吹起漲價風，消費者對我們的調漲動作毫不抗拒，還會繼續漲價。」 Capri控股擁有Michael Kors、Jimmy Choo、凡賽斯（Versace）等名牌。

但分析師和消費者指出，香奈兒的漲價幅度及頻率居各大精品名牌之冠。光是去年香奈兒經典包Classic Flap就漲了3次，今年1月還調漲其他包款的價格，包括Coco Handle 、 Business Affinity，漲幅在8％到12％。

精品市場追蹤網站PurseBlog.com、PurseForum.com共同創辦人兼執行長杜希爾（Meaghan Mahoney Dusil）表示:「令大家吃驚的不只是香奈兒漲價次數，還有調漲的金額。他們也抱怨品質並未隨價格提升。」

匯豐消費者暨零售研究部門主管藍伯格（Erwan Rambourg）透露，法國另一奢侈品品牌愛馬仕（Hermes）今年將調漲3％，幅度高於往年的1％至1.5％。此外路易威登（Louis Vuitton）、卡地亞（Cartier）的部分商品，比1年前貴上3％至5％。勞力士錶（Rolex）今年的平均漲幅3.4％。