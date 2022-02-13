台南12日新增3例本土個案，其中兩人是高雄砂石場群聚案的延伸，是一對父子。這對父子10日被疫調人員匡列為居家隔離對象，卻在隔天無視規定，跑出去外帶魚湯回家吃，惹得台南市長黃偉哲相當不滿，決定對父子檔開罰。無端成為確診者足跡的店家，13日暫停營業、全面清消，14日恢復營業。

「到底是有多好吃，人都被匡列了還要跑出來外帶」，這家魚湯店是位在台南市安南區的「老鄭魚皮湯」，Google評價4顆星。

根據台南市衛生局疫調，這對父子（案19599、案19600）曾與高雄砂石場老闆（案19524）接觸，10日被通知必須居家隔離，採檢後11日確診。但兩人卻在11日中午騎機車到「老鄭魚皮湯」外帶，在店外待了約10分鐘。

黃偉哲強調，接到居隔通知仍擅自外出者，市府將依《傳染病防治法》開罰。業者則PO文表示，全店員工都已打過至少兩劑疫苗，採檢也都是陰性，「被確診者來店外帶，造成部分顧客恐慌，實在很抱歉」，這個周末全面清潔、消毒，14日恢復營業。