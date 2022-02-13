社群平台「敢不敢放上至少五年前的自己」熱潮吹進政壇，不少政治人物跟風PO出舊照，台北市議員游淑慧也貼出自己6年多前的照片，透露當時還會被誤以為是大學生，現在則是從「妹啊到阿姨」。

游淑慧昨（12）日在臉書表示，雖然慢，但也跟到風了；至於為什麼不敢放5年前的自己，是因為不想看殺豬刀的刀痕。她表示，6年多前， 還會被誤以為大學生，「妹啊，你幾年級了。」現在家長會跟小朋友說：「妹啊，跟阿姨說謝謝。」

不過，最近經過6個月的努力，游淑慧也重回大學時的體重，她透露，「六個月沒喝珍珠奶茶、手搖茶跟鹹酥雞，是致勝關鍵之一」。

此外，游淑慧也說，看到好友、高雄市議員邱于軒晚上發了一張鹹酥雞的照片，讓她「凡心大動」。邱于軒則留言笑說，「鹽酥雞配啤酒！真王道！」

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