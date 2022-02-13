P.LEAGUE+今日（02/13）針對G33桃園領航猿vs.新竹街口攻城獅的比賽，第2節出現球員衝突，聯盟賽後主動收集相關資料，交由審判委員召開會議，依聯盟現行規章之解釋，裁定新竹街口攻城獅的吳岱豪奪權犯規之砸球動作屬一級惡性犯規，罰款新台幣5000元整，另外被判奪權犯規，加罰禁賽乙場，禁賽將於02/13 G35新北國王vs.新竹街口攻城獅的比賽執行。最新完整說明如下：

第2節還有3分19秒桃園領航猿羅賓森（Devin Robinson）在新竹街口攻城獅吳岱豪抓下防守籃板後出現頸部以上犯規動作，遭吹判違反運動精神犯規，後續引發吳岱豪持球砸羅賓森與新竹街口攻城獅高國豪和羅賓森拉扯衝突，經聯盟在賽後主動收集相關資料，交由審判委員(由此役場控委員、主裁判與裁判長3人組成)召開會議，依聯盟現行規章之解釋與裁定如下：

新竹街口攻城獅吳岱豪奪權犯規之砸球動作屬一級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」的犯規動作。），罰款新台幣5000元整，加上根據賽務章程59.11禁賽規範規定：「被判奪權犯規，加罰禁賽乙場」，禁賽將於02/13 G35新北國王vs.新竹街口攻城獅執行。

羅賓森和高國豪相互拉扯之技術犯規，因屬裁判尚未有時間前去紀錄台宣判，高國豪對羅賓森進行挑釁行為（裁判認定），此時羅賓森回撥行為也視為挑釁行為（裁判認定），有加劇衝突之可能性，且因為有衝突發生，所以裁判介入停止後，不會直接進行宣判，而是裁判在使用IRS之後，認定此雙方行為都是技術犯規，才由現場DJ廣播報告。

羅賓森之違反運動精神犯規與羅賓森和高國豪相互拉扯之技術犯規經檢視後維持原有判決，無需升級至惡性犯規。羅賓森此役雖因違反運動精神犯規與技術犯規遭驅逐出場，但無需禁賽，而是列入特殊犯規計算。另新竹街口攻城獅林宜輝因有往羅賓森方向前進且有挑釁行為（裁判認定），有讓衝突繼續之可能性，所以裁定給予技術犯規。至於桃園領航猿在裁判宣布判決後，未依規定進場比賽，且已無暫停，造成延誤比賽，另裁定技術犯規。