台南市議員謝龍介日前宣布願爭取國民黨台南市長提名，並在政論節目上說，不需要幫他安排後路，「幫我留後路，等於是斷了我的生路」。對此說法，媒體人黃揚明認為，謝龍介確實是腦袋清楚的政治人物。

黃揚明11日在臉書發文分析，謝龍介若參選台南市長，就無法繼續連任議員，而他排在本屆國民黨不分區立委的第15名（國民黨現有13席不分區立委），因此一直有人建議若陳以信選台南，可以安排謝龍介遞補進入立法院，或謝龍介若參選沒上，也可安排不分區立委辭職讓謝遞補不分區等等。

不過，黃揚明也說，謝龍介確實是腦袋清楚的政治人物，如果剛宣布參選，就被條件交換說綁住，他要怎麼繼續選下去？而謝龍介能在台南立足，自有他一套生存之道。

黃揚明續指，但讓人疑惑的是，有媒體報導，國民黨台南市黨部高層低調表示，其實已有令人耳目一的新人選將在年後公佈，沒想到謝龍介突宣布參戰，亂了黨部原本的布局，甚至傳出高層私下為此感嘆「傷腦筋」。

對此，黃揚明認為，在台南已在野20多年（舊台南縣29年、舊台南市25年）的國民黨，在還沒有提名正式人選之前，理應大鳴大放、製造話題，這是在野者挑戰現任者必須採取的「攻勢」，沒想到居然已有「口袋名單」，即便有口袋名單，黨內也一樣可以初選或協調，有什麼好傷腦筋？如果真的台南市是民進黨推一顆西瓜參選都會選上，國民黨也因此從一開始就放棄，那麼真的也沒什麼好說的。