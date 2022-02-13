台中澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲在臉書分享，一名女子打疫苗前放話，隔天去找男友要讓男友下不了床，結果打了第三劑後就不行了，讓醫師直呼，「查某人千萬不能只剩一張嘴！」提醒不要小看莫德納三劑，中和抗體真的很高，副作用也強。

杜承哲12日在臉書PO出一張推特截圖，由於內容太羞恥，還應要求保護當事人，PO文是女友昨天向男友放話：「嘿嘿你明天給我等著！我要讓你下不了床！」結果隔天去打第三劑後，女友變成：「嗚嗚好愛睏，我要去睡覺了」，讓男友滿頭問號「這種剩一張嘴的行為，不是男生在幹的嗎？」

台中澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲分享一起真實事件。(翻攝自杜承哲臉書)

杜承哲說，這笑話是個真實事件，女生嗆完之後，結果是自己發燒下不了床，「查某人（台語，女人之意）千萬不能只剩一張嘴！」強調別認為前兩劑輕輕鬆鬆，第三劑混莫德納也一樣，莫德納三劑後的中和抗體真的很高，很多人打完都回報高燒痠痛。

對此，網友紛紛留言：「剩一張嘴」、「笑死」、「這劇情不順，應該是女的嗆完，隔天就拖男的去打疫苗，那男的果真就下不了床，哈」、「嗯？如果她打的是高端，那劇本就不一樣囉。『寶貝，我好餓！快！我要吃掉你！』」；但也有人打了無感「前兩劑AZ第三劑莫德納完全沒事，只有手痠是少數嗎？」，醫師回他「老…我是說我自己」。