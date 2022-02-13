愛普*攜手新思科技推出物聯網記憶體方案

記憶體方案業者愛普*（6531）宣布，與新思科技攜手協作，為下一世代IoT應用及裝置推出更優化及可擴展的記憶體解決方案，可在愛普*的IoT記憶體與新思科技DesignWare IP整合實現驗證互通性。

愛普*去年營收66.20億元創下歷史新高，較前年成長86.4％。今年IoT事業群及人工智慧（AI）事業群訂單能見度高，元月合併營收月減6.3％達5.57億元，較去年同期成長47.1％，仍維持穩健成長動能。隨著生產鏈長短料問題逐步獲得紓解，愛普*出貨將逐步回升，第一季營運將淡季不淡。

包括4G數據機晶片及穿戴裝置微控制器（MCU）主流製程已微縮到7奈米或5奈米，一般記憶體晶片尺寸較大，無法符合數據機或MCU等邏輯晶片較小尺寸，愛普*可以為客戶進行客製化設計，訂單能見度高，看好IoT事業群今年的PSRAM及LPDRAM出貨量會明顯優於去年。

新思科技DesignWare IP產品組合，可支援應用於IoT及移動裝置等應用記憶體，使其具高頻寬及低遲延的優良效能。愛普*與新思科技將於未來合作中持續優化設計，能提供低引腳數規格IoT記憶體，同時具備高頻寬及低功率優勢，以滿足IoT和移動裝置對功耗和晶片大小的限制。

愛普*副總經理及IoT事業部總經理洪志勳表示，愛普與新思科技共同攜手協作，雙方都將加速在IoT終端應用的開發，並實現最佳的擴展記憶體方案，滿足最終端處應用場景中的各種體驗。