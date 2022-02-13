訊連科技（5203）近年積極發展人臉辨識，訊連表示，近期已為旗下人臉辨識解決方案FaceMe推出全新版本以及重大升級，新增「以圖搜人」的新功能，讓保全人員透過樓層配置圖及圖庫檢視等多種方式，於單一檢視畫面快速預覽高達九路IP攝影機之視訊畫面。

訊連科技表示，人臉辨識被訊連列為三大成長型業務之一，因為業務剛起步，規模仍小，不過成長快速，從物聯網、安控領域拓展，現已跨入FinTech、健康醫療等領域，預期今年開始人臉辨識業務舊相陸續貢獻營收。

疫情當前，員工上班量體溫、配戴口罩已是每日例行公事，然需使用額溫槍量測及使用刷卡方式打卡，不僅造成不必要之人力、時間成本，亦有潛在的接觸風險。

訊連表示，以FaceMe Security動態式人臉辨識來說，可以員工以「刷臉」方式進出，無須刻意站在鏡頭前，自然行走即能完成人臉辨識，在1秒內同時完成出勤打卡、口罩偵測、體溫測量等工作，幫助企業實現真正「零接觸」門禁以及員工健康管理。此外，全新的以圖搜人功能，則可讓用戶透過單張臉部相片，搜尋場域中同一位人士的所有紀錄。

訊連科技近期也與晶睿通訊、Network Optix等安控廠商合作，將FaceMe解決方案整合至主流VMS影像管理系統，當偵測到特定人士或事件發生時，便會即時發送告警，輔助保全迅速應對。

為加強物聯網設備的AI運算能力，訊連表示，FaceMe針對多項Intel物聯網服務進行優化，以提升企業在Intel平台導入AI人臉辨識的運算效能與彈性。訊連科技為Intel物聯網解決方案聯盟成員，透過與Intel深化合作，訊連科技將加速布局智慧安控與AIoT領域的落地應用。

訊連1月營收1.27億元，年減3.45％，月減12.76％。2021年累計營收15.77億元，較2020年同期減少3.86％。訊連近年來啟動轉型，包括技術、商業模式與市場。在技術方面，訊連過去在AI人工智慧上較少著墨，近年來持續投入AI以及AR，其中人臉辨識就是重要的AI應用。

以營收來看，人臉辨識發展還在初期階段，營收占比目前雖較小，但是成長速度相當快速，預期在2022年將有望看到人臉辨識業務的營收貢獻。