1輛由胡姓司機駕駛的花蓮客運今天早上7點50分在行經台東縣長濱鄉90.5公里，也就是竹湖路段處時，不明原因撞上停在路旁的耕耘機、機車、小貨車，並衝向民宅，公車裡只有司機及1名乘客，目前已知無人員受傷，詳細原因還有待警方進一步調查。