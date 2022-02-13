台東長濱公車撞上耕耘機 無人員受傷 09:362022/02/13 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛花蓮客運今天早上行經台東縣長濱鄉竹湖路段，不明原因撞上耕耘機。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛由胡姓司機駕駛的花蓮客運今天早上7點50分在行經台東縣長濱鄉90.5公里，也就是竹湖路段處時，不明原因撞上停在路旁的耕耘機、機車、小貨車，並衝向民宅，公車裡只有司機及1名乘客，目前已知無人員受傷，詳細原因還有待警方進一步調查。 南市議員爭取擴展山區小黃公車路線 市府允研議爭取經費 綠島醉男酒駕肇逃 2外籍遊客慘遭猛撞噴飛重傷 #台東縣 #長濱鄉 #公車 #撞上 #耕耘機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬3對撞聯結車 駕駛被夾死 04:102022/02/08 社會新聞 台東第2座掩埋場種綠電 收入年增百萬 04:102022/02/11 地方新聞 南市小黃公車 議員爭取增9線 04:102022/02/10 地方新聞 林口公車轉運站4條快速公車 即起3個月享降一段票優惠 12:102022/02/10 生活 長濱堺橋部落聚會所今動土 饒慶鈴持續推動1部落1聚會所 17:582022/02/10 寶島 公車司機休息時間不足 北市重罰7業者372萬元 15:062022/02/11 生活 公車轉彎殘障乘客慘摔身亡 司機因1細節涉過失致死遭訴 14:222022/02/09 社會 瀋陽公車行駛中爆炸 車頂瞬間掀翻 1死42輕重傷 01:002022/02/13 兩岸 嘉義這處鄉公所新春大手筆 371位鄰長一人一台防疫腳踏車 17:132022/02/07 生活 疑內輪差釀禍！公車撞女騎士肇逃 司機到案才知撞到人 09:502022/02/09 社會 開學在即 台東縣將於11日前完成校園清消 17:122022/02/07 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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