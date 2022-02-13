這「女屍」讓警方笑出來！馬來西亞1處社區日前有民眾發現後巷某個垃圾袋中出現女子身型的物體，報案稱有棄屍，警方大動作封鎖現場並小心翼翼打開袋子後，才發現該「女屍」其實是具全裸的「充氣娃娃」，讓附近住戶與警方哭笑不得。

據《中國報》報導，馬來西亞雪蘭莪州首府莎亞南（Selangor，Shah Alam）上週8日發生1起烏龍社會事件，有民眾報案稱自家社區後巷的某個垃圾袋中有疑似人形物體，外觀看上去就像是人類遺骸，該遺骸疑似還全身赤裸、光頭、並彎著身體，警方獲報後不敢大意，隨即大陣仗封鎖現場，由科學鑑識專家展開蒐證。

民眾發現後巷某個垃圾袋中出現女子身型的物體，報案稱是棄屍，警方大動作封鎖現場並小心翼翼打開袋子後，才發現該「女屍」其實是具全裸的「充氣娃娃」。（翻攝自中國報）

當地民眾對此一度驚恐萬分，擔心是棄屍案，不過警方到場後進行蒐證，打開詭異的袋子後才知一切竟是烏龍一場，原來裏頭的「女屍」是1具「充氣娃娃」，該娃娃是逼近真人的尺寸，遭主人「始亂終棄」在路邊，民眾得知真相後頓時哭笑不得，警方也因此停止調查。

先前台灣南部也有機車騎士為了給朋友生日驚喜，直接用機車載著充氣娃娃送到朋友家，騎士還擔心娃娃被飛走，將娃娃在腰部綁著繩子，但路上動作實在太怪異了引起注意，還有人開玩笑說，就怕被警方開單沒戴安全帽。