曾與女星郭采潔傳戀愛緋聞的大陸音樂人伊德爾，甚至傳兩人已經低調秘婚，沒想到緋聞曝光不久後，有女網友跳出來踢爆他私德不佳甚至吸毒，又有另一名曾跟他相親的網友爆料他騷擾不休，面對醜聞連環爆，伊德爾終於打破沉默，發聲明駁斥醜聞，並表示已委請律師處理此事。

音樂人伊德爾去年爆出秘密迎娶郭采潔，不久後即出現一名暱稱「是菠蘿小妹」的網友，踢爆伊德爾私底下面對男女關係態度糟糕「到手後就冷暴力疏離關係」，找女生都是半夜想佔便宜，且疑似吸毒，後又有一名網友表示，自稱曾跟伊德爾相親，說他事後狂傳騷擾訊息騷擾人，目的是希望利用對方的人脈關係，女網友表示後來沒跟伊德爾在一起，是因為得知他性生活混亂，常多人運動，還會誘拐女生吸毒，暗指郭采潔選錯人，「這個男人真的不值得」。

伊德爾針對連環醜聞發表聲明。(翻攝自伊德爾Yider微博)

面對一連串的爆料負面新聞，伊德爾選擇不再沉默，昨天(2/12)在個人微博上貼出聲明，內文就是簡潔的2段，首先表示，對於近期網路上瘋傳的一些關於他的傳聞，「非常抱歉佔用了社會資源，造成了不良影響」，他也像被此次事件波及的相關女士、無辜牽連者及家人道歉，「非常抱歉給你們帶來了傷害」。

針對他自身私德問題的爆料，伊德爾澄清，吸毒、濫交等指控都是不實的，他對於被這樣亂傳，不會忍讓，強調已經委請律師處理此事，「對於造謠者、傳播者保留追究其法律責任的權利」。

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