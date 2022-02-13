俄羅斯大軍隨時可能入侵烏克蘭，美國國防部昨（12）日宣布，撤離派駐烏克蘭的所有160名美軍，五角大廈指出，此舉能為確保盟友及嚇阻侵略提供彈性，並不影響美國支持烏克蘭的決心。

俄羅斯隨時可能入侵，美國撤離駐基輔大使館人員至「最低限度」。

美媒CNBC報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨日發布聲明表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下令撤離派駐烏克蘭的160名佛羅里達州國民兵（National Guard），重新部署到歐洲其他地區。

New: Pentagon orders all US troops in Ukraine to leave and reposition in Europe. The US has military personnel stationed at the embassy in Kyiv and trainers in western Ukraine. We saw some of them just last week training Ukrainians on bunker busters. 📸 @Kiehart @BuzzFeedNews pic.twitter.com/GU8Ppt5tlP — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 12, 2022

柯比說奧斯汀是出於非常謹慎的考量，優先考慮美國人的安全而做出這項決定，他強調，「重新部署並不意味著我們支持烏克蘭軍隊的決心改變，但會為確保盟友及嚇阻侵略提供彈性。」

據軍事新聞網站Military.com報導，160名佛州國民兵是唯一已知目前派駐烏克蘭的美軍，他們被發派到美國陸軍第53步兵旅級戰鬥隊（53rd Infantry Brigade Combat Team），主要任務是協助訓練烏克蘭當地士兵，駐守的區域也距離俄羅斯大軍駐紮的邊境地區相當遙遠。

報導指出，美軍自2015年起派駐不同單位的士兵到烏克蘭協助訓練，這批佛州國民兵是在2021年11月抵達。

美軍與烏克蘭軍進行訓練。

美國國務院昨日也進一步下令駐基輔大使館非緊急人員離境，將使館人員數量減至「最低限度」，匿名美國官員也呼籲尚未離境的美國公民盡快離境，「美國公民不該期待美軍會在最後一刻到烏克蘭拯救他們，在這種情況下不會發生這種事。」

另據美國網路媒體Buzzfeed報導，美國國務院昨日通知仍滯留烏克蘭的美國公民，指出美國公民由陸路進入波蘭時，不再需要事先獲得許可。