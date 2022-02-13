俄羅斯大軍隨時可能入侵烏克蘭，美國國防部昨（12）日宣布，撤離派駐烏克蘭的所有160名美軍，五角大廈指出，此舉能為確保盟友及嚇阻侵略提供彈性，並不影響美國支持烏克蘭的決心。
美媒CNBC報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨日發布聲明表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）下令撤離派駐烏克蘭的160名佛羅里達州國民兵（National Guard），重新部署到歐洲其他地區。
柯比說奧斯汀是出於非常謹慎的考量，優先考慮美國人的安全而做出這項決定，他強調，「重新部署並不意味著我們支持烏克蘭軍隊的決心改變，但會為確保盟友及嚇阻侵略提供彈性。」
據軍事新聞網站Military.com報導，160名佛州國民兵是唯一已知目前派駐烏克蘭的美軍，他們被發派到美國陸軍第53步兵旅級戰鬥隊（53rd Infantry Brigade Combat Team），主要任務是協助訓練烏克蘭當地士兵，駐守的區域也距離俄羅斯大軍駐紮的邊境地區相當遙遠。
報導指出，美軍自2015年起派駐不同單位的士兵到烏克蘭協助訓練，這批佛州國民兵是在2021年11月抵達。
美國國務院昨日也進一步下令駐基輔大使館非緊急人員離境，將使館人員數量減至「最低限度」，匿名美國官員也呼籲尚未離境的美國公民盡快離境，「美國公民不該期待美軍會在最後一刻到烏克蘭拯救他們，在這種情況下不會發生這種事。」
另據美國網路媒體Buzzfeed報導，美國國務院昨日通知仍滯留烏克蘭的美國公民，指出美國公民由陸路進入波蘭時，不再需要事先獲得許可。
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