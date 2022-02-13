桃園市長鄭文燦13日主持防疫會議指出，桃園今日並無新增確診個案，他也提到日翊物流已完成環境清消和多次採檢、以及新的分倉分流SOP，因此市府同意日翊物流可在14日復工，但曾在紅區工作的員工，必須持3日內PCR檢測陰性的證明才可入場，未來也要定期採檢確保營運安全。

鄭文燦說，日翊物流整體防疫對策經過多次檢查，已經完成環境清消、多次採檢跟新的分倉分流SOP，市府同意可以在14日復工，因日翊物流服務全台4000多家全家超商，復工將有助民生物資供應，但曾經在紅區工作的員工，必須持3日內PCR採檢陰性證明才可入場，未來也要定期採檢方式，確保營運安全

鄭文燦也提到，桃園昨天社區採檢666位全數都陰性，13日並無新增確診個案，下午不會開疫情說明記者會，春節至今市府監測的結果顯示社區是安全的，都沒有新增不明個案，至今累積採檢9萬8293人。

鄭文燦也提醒，明日開始22期疫苗接種，希望接種率可以再拉高，桃園第三劑目前約打了30％，要拚3月達成50％目標，呼籲市民口罩戴滿戴好以外，疫苗也要盡速接種第三劑。