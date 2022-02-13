苗栗（火旁）龍之夜登場，由即將成真火舞團的火舞表演壓軸。（謝明俊攝）

苗栗（火旁）龍之夜登場，壓軸上演的即將成真火舞團全球首演的「台灣火龍」劇目。（謝明俊攝）

苗栗（火旁）龍之夜登場，壓軸上演的即將成真火舞團全球首演的「台灣火龍」劇目。（謝明俊攝）

苗栗苗栗（火旁）龍之夜登場，苗栗市長邱鎮軍與苗栗縣長徐耀昌粉墨登場。（謝明俊攝）

（火旁）龍映像文創劇，搭配舞龍來述說（火旁）龍的緣起。（謝明俊攝）

苗栗（火旁）龍之夜登場，祥龍在猛烈的炮仗中穿梭。（謝明俊攝）

苗栗（火旁）龍之夜登場，苗栗市公所清潔隊工作人員不斷點擲連珠炮。（謝明俊攝）

苗栗（火旁）龍之夜登場，即將成真火舞團成員認真又熱情的演出，贏得全場觀眾熱烈掌聲回報（謝明俊攝）

苗栗（火旁）龍的最高潮主秀「火龍之夜」，12日晚間登場，除了10尾祥龍輪番上陣接受炮陣洗禮，往年的「（火旁）龍之夜」終曲，以施放煙火來製造高潮，今年則邀請享譽國際的知名火舞團體「即將成真」，展演首度全球公開的「台灣火龍」，團員們舞動著靈動祥瑞的「火龍」，讓現場觀眾感動不已，報以熱烈掌聲鼓勵。

苗栗2022（火旁）龍活動，歷經前一夜熱鬧的踩街表演後，12日晚間上演活動最高潮的（火旁）龍之夜，大批民眾湧進苗栗市河濱公園等候精采節目上場，今年活動主舞台略作變動，移往內側，民眾坐在堤坊看台，空間更為寬廣方便，現場（火旁）龍區分為3區，讓更多民眾可以從不同角度觀賞（火旁）龍精采過程。

苗栗（火旁）龍主秀12日晚間登場 台灣火龍秀全球首度登場

苗栗（火旁）龍主秀12日晚間登場 台灣火龍秀全球首度登場

今年（火旁）龍活動，地主苗栗市邱鎮軍邀請了苗栗縣長徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤、立委王婉瑜等到場，出身苗栗的王婉瑜表示，自己從小就是看（火旁）龍長大的，現在她也有子女，每年都會都帶著子女回鄉看（火旁）龍，讓這個客家文化活動繼續傳承下去。

2022（火旁）龍之夜由霹靂（火旁）龍、親子舞龍體驗等節目揭開序幕，接續上演的包括客家饒舌歌手製作演唱的「（火旁）龍」歌曲，今年並新創（火旁）龍映像文創劇，用震撼的聲光效果，搭配今年奪下龍藝競技大賽冠亞軍的「禾豐」、「福苗」等2隻龍藝隊的精彩舞龍表演，向民眾述說（火旁）龍淵遠流長的故事。

接著，最精采的（火旁）龍上場，10隻龍隊陸續接受萬串炮陣洗禮場面十分震撼，市公所清潔隊工作人員輪流將連珠炮丟擲進會場中央，接受炮仗洗禮的祥龍，穿梭在猛烈的炮竹爆炸聲中，如神龍現身雲霧，似隱忽現，現場氣氛嗨到極點。

正當現場觀眾以為節目最高潮已經結束，沒想到市公所暗藏伏兵，安排「即將成真火舞團」的火舞表演壓軸登場，舞團特別以籌備一年時間帶來全世界首創的〈火舞龍城〉戲碼，讓現場民眾驚喜看到全球首映表演。

往年的「（火旁）龍之夜」終曲，是以施放煙火來製造高潮，今年則邀請享譽國際的知名火舞團體「即將成真」，展演首度公開的「台灣火龍」，團員們舞動著「火龍」，火龍的身形也因舞者的揮動流轉，更顯靈動祥瑞，讓人驚豔不已，當「台灣」被火龍點亮時，更讓觀眾感動，報以熱烈掌聲與歡呼。