社群平台上近日掀起一股熱潮，一項「敢不敢放上至少5年前的自己」活動，讓網友紛紛貼出自己舊照，不少政治人物也跟風，引發話題；而臉書粉絲專頁「比特王」則貼出總統蔡英文2012年的一篇臉書文章，問道「小英你敢面對嗎？」

包括立委蔣萬安、蔡易餘、周春米、台北市議員游淑慧等政治人物都響應「敢不敢放上至少5年前的自己」，在臉書貼出舊照。

臉書粉專「比特王」昨（12）日則在臉書貼出蔡英文2012年的一篇舊文，並問「最近這個話題很紅，小英你敢面對嗎？」

蔡英文的該則貼文內容寫著：「這四年你過得好嗎？你買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？你找到你要找的工作了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累，再四年你受得了嗎？給自己一個改變的機會，給蔡英文一個改變台灣的機會。一月十四日實現公平正義」。

對此，網友在比特王的PO文下方留言表示，「聽說油價還要再漲一波」、「她會說時空背景不一樣」、「物價漲就算了，退休金還準備砍你一半，自己選的」、「那時真的還算買得起房子，現在⋯」、「連『蛋』都搞不好的政府」。