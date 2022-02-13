健身器材業者1月營收表現不同，喬山(1736)1月營收為25.8億元，創同期新高，月減38.4%、年增3.3%，不過，岱宇(1598)1月營收7.26億元、年減45.9%，明曜(4151)1月營收1.87億元，年減38.66%。

喬山表示，受惠健身房會員回流，各大健身房紛紛上修開店目標，產業復甦氣氛濃厚，因疫情而停滯的換機潮也持續出籠，帶動器材拉貨力道強勁，商用營收年增高達85%。而家用營收較2021年同期雖為年減的情形，但還是比2020、2019年及以前年度還要高，顯現在家運動人口依然持續攀升，只是成長幅度較疫情期間收斂。

明躍國際1月合併營收1.87億元，較上月減少12.01%，較去年同期減少38.66%。業績下滑主要是1月進入產業的傳統淡季及家用市場庫存調整影響。明躍表示，近兩年營運規模隨著客戶需求成長而快速擴大，在疫情帶動家用需求之下，近兩年內營收成長1.3倍。

岱宇今年將持續積極布局新產品與新通路，以期擴大集團整體營運規模並增加市場競爭力。在新產品部分，將優化STUDIO智能健身內容服務的行銷推廣與銷售策略，加速推升其在美國市場的滲透率；在新通路部分，集團於去年底併購英國健身器材線上通路商，將整合其自有品牌的銷售並導入集團。