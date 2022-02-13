明日（2/14）是一年一度的西洋情人節，國際天星命理風水專家邱彥龍老師提醒，2022年是壬寅年，也是俗稱的水虎年，在易經中屬於水雷屯桃花年，已婚者小心容易扯上三角關係，但是對想脫單的朋友來說卻是一個特別容易找到對象的好年，不過要記得情人節當天切勿到廟裡求桃花，否則容易招致孽緣，在七夕前後、中秋和冬至等好日子求桃花，都可以得到更好的效果。

邱彥龍老師說，其實不只今年，從虎年到龍年，近三年桃花都很旺，所以單身的朋友要好好把握機會積極行動，就可以讓自己早日脫單。邱彥龍老師也特別提供三大脫單妙招，給單身狗參考：

★脫單第一招：拜月下老人

到月老廟求姻緣要記得準備甜的糖果去祭拜，並擲筊三個聖杯，求月老賜下紅色或五色姻緣線，然後用紅包袋裝起來隨身攜帶，祭拜完的糖果也要記得帶回分享給周邊的朋友或者喜歡的對象，邱彥龍老師說，藉由這樣分福分緣的動作，不管是送糖或收糖的人，都容易招致好姻緣。

★脫單第二招：拜土地婆

到有土地婆的土地公廟求姻緣時，男生要記得準備口紅、化妝品、香水(擇一或全部皆可)，女生則可準備皮帶、手錶或外衣褲(擇一或全部皆可)，請求土地婆說媒。祭祀完後記得將口紅、化妝品、香水或皮帶、外衣褲、手錶送給心怡的對象，如果擔心送錶有忌諱，可以請對方包一塊紅包給你，然後你會發現對方莫名其妙地開始喜歡你。

★脫單第三招：女拜太陽星君、男拜太陰星君：

男拜太陰，女拜太陽，可招良緣，邱彥龍老師提醒，可以準備百合花祭拜，記得買單數花桿、雙數花朵的百合，兩邊擺放，拜完後將花束帶回放到客廳，姻緣自來！

最後邱彥龍老師提醒，雖然近三年都可以選擇適合的日子祈福，但今年情人節當天，偏逢行星角度形成日月衝，所以當天到廟裡求桃花反而容易招致孽緣，若是直接送禮物給對方則沒有關係。想要請神明幫忙姻緣，不妨多利用七夕前後、中秋附近或冬至等好日子，可望收到更好的效果。