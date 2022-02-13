一名女網友日前到知名連鎖餐飲集團旗下餐廳用餐，沒想到吃完飯後，店員送給她一個外型像是「印泥＋手銬」的贈品，讓她不解背後用途，PO網詢求解答，釣出內行人示，該贈品相當實用，且曾經紅極一時。

原PO在臉書社團《爆廢公社》PO文指出，去吃王品時收到一樣贈品，乍看像是紅色印泥，周圍繞著一圈鐵製圓環，外型又神似手銬，讓她相當疑惑，只好發文求助，「這是什麼…要幹嘛用的？求解各大網友！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我以為是簽本票的印泥」、「情趣手銬？」、「我以為是手指虎」、「打開是一個迴旋鏢」、「看來好像只有我，以為是紅龜粿模型」。

也有內行人解答，「掛包包用的」、「桌上的掛鉤，好看、好收納，也很方便」、「桌邊扣。可以拿來掛東西，圓形的地方扣在桌緣，弧形的地方就是掛鉤了」、「掛包包，我覺得蠻好用的，去餐廳沒有地方擺放就能用在桌面上」。