桃園市長鄭文燦13日防疫會議中指出，桃園各級學校在春節前後累積39位學生確診，其中31位已痊癒出院，沒有學校停課，大家明天可以放心上學，市府也針對蛋荒問題全面檢查259所學校營養午餐，下周有156校有供應蛋類、約占6成以上，目前供應無虞。

桃園高中、國中與國小已於11日開學，公私立幼兒園則於14日開學，鄭文燦說，各級學校過去在春節前後，確診個案累積39位，其中31位已痊癒出院，另有8位在醫院治療中，目前沒有學校停課，開學後的防疫安全已落實，大家可以放心上學。

面對近期全台鬧蛋荒，鄭文燦也提到，針對蛋類供應是否充足，教育局也全面檢查，根據規定，全市259所學校營養午餐，都要使用在地食材或CAS或有認證的國產食材，且營養師規畫，每周要提供蛋類料理1至2次。

鄭文燦說，教育局檢查下周菜單，有156校會供應蛋類，約占6成以上，學校營養午餐菜單有落實。教育局補充，因食材供應商及團膳業者與蛋商皆有簽約固定供貨，因此學校午餐未受到近期蛋荒影響，目前供貨無虞，將持續關心各校營養午餐供應狀況，並適時給予學校協助。