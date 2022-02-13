I had a pleasure to speak at the forum of @udarKlichko. As always I stand by my bro @Vitaliy_Klychko I’m not a politician, I am a citizen of Ukraine I must also stand by my Ukrainian brothers and sisters. Every day and every word counts, for unity of Ukraine and peace in Europe! pic.twitter.com/QD8CWrRTJx — Klitschko (@Klitschko) February 9, 2022

正與俄羅斯陷入軍事對峙的烏克蘭，同時也是好幾位拳王的故鄉。前世界重量級統一拳王W.克利奇科（Wladimir Klitschko）本月初公開加入烏克蘭的預備役，表示絕不會坐視國家陷入危機。網友留言稱讚「希望我們國家的政治人物也像克利奇科兄弟一樣勇敢。」也有人打趣說：「等到俄羅斯人子彈打光，這些拳王就來修理你們了。」

烏克蘭現任基輔市長V.克利奇科（Vitali Klitschko）也曾是WBO、WBC世界重量級拳王，W.克利奇科就是他的弟弟，他是比哥哥還要厲害的傳奇人物，身高198公分、臂展206公分，他的長刺拳打法當年罕有敵手，職業生涯64勝5敗（53場KO）。

在拳擊四大聯盟拿下其中3條冠軍腰帶的就被稱為統一拳王，現任重量級統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）也是烏克蘭人，W.克利奇科當年在退役戰輸給英國拳王安森尼喬雪（Anthony Joshua），如今喬雪又被烏席克擊敗，王座再度回到烏克蘭人手中，他們可說是拳擊擂台的「戰鬥民族」。

克利奇科兄弟的父親是前蘇聯空軍少將（蘇聯1991年解體），美媒《雅虎體育》稱讚克利奇科兄弟都是文武全才的豪傑（兩人皆有博士學位），今年50歲的哥哥V.克利奇科在2013年加入反政府示威，遭到武力鎮壓而死傷慘重。隔年V.克利奇科放棄選總統，成功選上基輔市長，呼籲以外交手段解決俄羅斯威脅，如果最糟的情況發生，「每個人都該準備好拿起武器保衛國家。」

運動員從軍上戰場在兩次世界大戰都有先例，1943年，美國大聯盟棒球選手哈吉斯（Gil Hodges）離開棒球加入陸戰隊，在太平洋戰爭對抗日軍，表現英勇獲頒銅星勳章，他戰後返回大聯盟打到1963年退役，於1972年去世，今年入選棒球名人堂。