一部戲、一部電影，多少都有些驚險刺激的橋段，而身為一個制度完備的劇組，都會替演員們準備應付各種艱難狀況的替身演員，目前正拍攝夯劇《天之驕女》的陳珮騏，在劇中人生高潮迭起，不只拍歡樂戲，更常有的是驚險危險的腳本，她昨天(2/12)就貼出與替身的同框照，曝拍片時不為人知的艱辛。

陳珮騏在《天之驕女》中，和女星江祖平飾演的角色是宿敵，劇情進展到江祖平昏迷多日後甦醒，卻跟陳珮騏靈魂交換，兩人遭逢巨變陷入各種災難，如今正在趕拍，下周將揭曉這充滿戲劇性的成果。

昨天，陳珮騏在臉書貼出多張片場花絮照，包含她自己跟江祖平，在寒冬深夜裡淋得全身溼答答，還得牽著手直接躺在泥土地上，鏡頭之間空檔的短暫休息時間，兩人只能拿著大浴巾稍微包裹身體取暖，在寒風中濕身瑟瑟發抖，讓陳珮騏不禁問：「我是誰？我在哪裡？」，但包含演員與工作人員在內，都相當敬業無怨無悔努力撐完這天的拍攝。

而讓陳珮騏最心疼的不是自己，而是她的替身武行師父，「連著兩天，替身我的妹妹都受傷……真的好心疼也好抱歉」，她跟江祖平特地跟替身們同框，4個人拍同樣的劇情，全身濕狀況一樣慘烈，陳珮騏嘆：「雖受傷對他們來說是家常便飯，但還是希望大家都要平安健康，替身總習慣躲鏡頭，可不露面的他們各個是英雄！請大家多多給予鼓勵和支持呦！」。