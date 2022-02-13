28歲鄭家純（雞排妹）不只擁有俏麗臉蛋、性感身材，加上她以豪爽、嗆辣作風狂圈粉，而鄭家純不甘於做靠外貌的花瓶，她近年自創情趣用品品牌、開性知識網路節目，也分享理財之道，而不吝嗇分享好身材的雞排妹，日前則在社群網站更新大頭照，她辣穿深V睡袍，豪露傲人上圍入鏡，吸引4萬粉絲按讚，留言滿是好評。

鄭家純日前在臉書、IG更換大頭照，照片中，鄭家純頂著一頭柔順長髮入鏡，她身穿淡粉色絲質睡袍、優雅地倚靠在沙發上，睡袍在雞排妹胸前大開呈V字，讓她的天鵝頸、鎖骨線條全都露，而鄭家純一對D級美胸更是呼之欲出，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

鄭家純新大頭貼吸引4萬粉絲按讚，留言滿是好評：「阿純不僅有自然散發的性感魅力，更多了知性美」、「想拉那個帶子」、「凹凸有致、婀娜多姿的身材，加上聖世的美顏絕配」、「手機螢幕漂（飄）出香味」、「這張照好漂亮」。

其實，鄭家純不只是著名的女神代表，她近年也自創情趣用品品牌、開性知識網路節目，同時並分享理財之道，雞排妹從當年的月光族，到現在翻身買千萬豪宅，鄭家純大方透露，10年來的心境變化，不過雞排妹卻坦言：「自住不用急，頭期款用來當學費，未來壯大後的自己，會感嘆幸好沒有因為長輩和社會風氣的期待，而買下各方面條件都得妥協到底線的物件，壓縮生活品質變得不快樂，還沒有投資自己的餘裕。」