EX-亞洲劇團6年前參與文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫，進駐苗栗縣政府文化觀光局中正堂，劇團與縣府合作，活用場館空間，多年來舉辦工作坊、講堂等提升苗栗在地藝文生態。

2006年成立的EX-亞洲劇團，由來自印度定居台灣的江譚佳彥與出身苗栗的林浿安共同創辦，以家鄉苗栗作為根據地長期駐館，經常展演不同類型與特色的表演藝術活動，深受國內外藝文界肯定，素有「苗栗跨文化天團」之稱。

苗栗文觀局長林彥甫說，與EX-亞洲劇團合作已經邁入第6年，彼此密切交流，不只讓中正堂場館空間的重新規畫再活化，有舞台陳設展覽、場館參訪、劇場演出，讓苗栗在地人和學生，能夠用輕鬆簡單的方式認識藝術。

林彥甫表示，EX-亞洲劇團今年也將製作全新旗艦作品《荒野之狼》在苗栗首演，除了劇團本身展演，也會以去年苗栗店仔藝穗節的形式，讓藝術走出場館，前往一般市集、餐廳演出，讓藝術文化可以很生活化。