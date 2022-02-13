小3女童的言論嚇壞叔叔！1名網友日前過年時躺在床上，他的姪女突然找他玩耍，姪女直接坐在他身上並脫口「拜託啦，那如果你跟我玩，我就給你看我穿內衣的樣子」，他當下嚇到起身教育姪女不能這麼做，事後他發文將此事曝光，不少網友說姪女一定「知道些什麼」，才會把給看內衣當作一種獎勵。

該網友在Dcard上發文表示，他過年期間回家，一直陪著就讀國小3年級的姪女玩，某天他因為通宵打麻將側躺在床上睡著，姪女則在旁一直找他玩耍，最後姪女竟直接爬到他身上並說「鼠叔，齁油拜託啦，那如果你跟我玩，我就給你看我穿內衣的樣子」，他當下聽到馬上坐起身教育姪女不能隨便這樣做。

1名網友日前躺在床上，他的姪女突然找他玩耍，姪女直接坐在他身上並脫口「拜託啦，那如果你跟我玩，我就給你看我穿內衣的樣子」。（翻攝自Dcard）

該網友說，姪女後來說阿嬤當天有帶她買新內衣，原PO才心想希望只是姪女想給他看「好看的衣服」，而非有其他想法；此外當時他睡醒發現有「晨勃」，姪女不小心碰到他下體還問是什麼，他嚇壞只好搪塞說口袋裡有放東西，他後來才得知姪女跟她爸爸撒嬌時都是直接爬到身上。

其他網友則留言「她一定知道什麼，才把穿內衣給你看當『獎勵』，找個親人教教姪女身體隱私的觀念吧」、「你去警局自首吧」、「警察先生，就是他」相信我，小三女生應該什麼都知道了、「這是陷阱，如果她跟爸媽說，你不管有沒有看，你都黑了」、「很怕她會不會有其他人做過這件事了，才會讓她覺得這是獎勵，多注意一下比較好」。