嘉北國小家長接送學童上下學的「得來速」通道將繼續沿用，納入地下停車場設計。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市義昌公園地下停車場可望於3月開工。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

為解決嘉義市區停車位不足問題，嘉義市政府近年來加快增建停車場的腳步，爭取到中央前瞻計畫經費闢建3處地下停車場，市府表示，力拚3處地下停車場於2025年8月啟用，可增加621個車位，嘉北國小、義昌公園地下停車場今年3月將動工。

嘉義市政府交通處科長賴義龍指出，市府將闢建嘉北國小、崇文國小及義昌公園3處地下停車場，總經費約10.3億元，前瞻計畫經費補助4.36億，市府自籌5.94億，各別規畫及發包。

嘉北國小地下停車場工程已於2月10日與承包商完成簽約，工期750個工作天，交通處協調廠商盡早開工，以期如預定期程啟用。

賴義龍說，嘉北國小地下停車場整體設計將比舊式地下停車場更為通風、明亮與智慧化，有3大特色，第一是目前家長接送學童上下學的「得來速」通道將一併納入地下停車場設計，繼續沿用；其次為改變地下停車場密不透光的陰暗印象，更重視自然採光與通風設計；再者是導入智慧停車管理系統設備。

市府交通處表示，嘉北國小地下停車場有2層、218個車位，將招商委外營運，未來需依本市公有停車場收費標準，施工期間，嘉北國小操場將封閉開挖，規畫學童體育課或戶外活動由北興國中校區支援。

市府交通處表示，義昌公園地下停車場正進行簽約程序，快的話將於3月開工，崇文國小地下停車場正辦理發包，期待能於5月開工，3處地下停車場力拚2025年8月啟用，可增加621個車位。