年底首都之戰備受關注，藍營內部有志之士近來都在倡議「藍白合」，藉此發揮在野黨最大力量，對抗民進黨。對此，有媒體認為，藍白合話題持續延燒，背後顯示的最大的核心原因恐怕是，參選台北市長呼聲最高的藍委蔣萬安不夠強，這也讓台北市長柯文哲有喊價的籌碼，得以「挾蔣萬安以令國民黨」的局面。

面對「藍白合」議題，前台北市長郝龍斌10日強調，希望把在野黨力量發揮最大、監督民進黨，而蔣萬安是現在是國民黨最強人選，也是藍白政黨最強人選；資深媒體人趙少康11日則在臉書指出，年底地方選舉，在野各陣營勢必合作，才能略微平衡監督制衡，藍白之間真誠對話才能合作，在野合作方能成事。

對於藍營人士近來疾呼「藍白合」，港媒《中評網》昨（12日）指出，這些藍營人士之所以擔憂蔣萬安的選情，主要因素在於蔣的性格難以激起選民的熱情，在基本盤勢上恐難一支獨秀，如果蔣萬安無法扭轉此劣勢，恐讓台北市長柯文哲有喊價的籌碼，得以「挾蔣萬安以令國民黨」的局面。

該評論認為，如果蔣萬安在北市選戰策略可以採取較為強硬的態度，國民黨面對民眾黨的壓力將會消散不少。有藍營人士透露，蔣萬安私下被質疑蔣家包袱問題時，就霸氣回應，「我沒有享受到蔣家特權，相對的，我在基層做的事情，你也沒有看到」，讓在場人士印象深刻。