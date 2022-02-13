不少民眾都會買刮刮樂試手氣，尤其春節期間台彩更推出限定「2000萬超級紅包」、「1200萬大吉利」吸引不少買氣，但其實刮刮樂是舶來品，且台灣的刮刮樂並不是自行印製的。

國民黨立委鄭麗文昨（12）日在臉書分享幾個關於刮刮樂的小知識，首先是「全球第一款刮刮樂的發行在美國麻州省」，1973年，美國科學遊戲公司發明了第一款刮刮樂，利用不透明乳膠覆蓋在印有獎金數目的彩券上，只要刮除膠膜就能知道有沒有中獎；而這種「立即性彩券」也在1974年首度由麻州省彩券局發行。

鄭麗文續指，隨著全球刮起立即型彩券的風潮，1988年歐美市場更推出「刮刮樂禮包」，有不同主題、售價及玩法的刮刮樂被包裝在一起進行銷售。直到2002年，立即型彩券首次在台灣發行後，時至今日，已成為台灣人生活中的一份記憶；且台灣的刮刮樂其實並不是台灣自行印製的，而是從加拿大進口。

此外，據《中國時報》11日報導，過年期間刮刮樂買氣旺，經銷商透露，2000元和1000元面額的刮刮樂，大多已在初五（2月5日）賣完，500元面額也快售罄，但新款刮刮樂仍不見上市蹤影，經銷商也指出，傳出因「塞港」、船期延宕，導致新款刮刮樂要到2月22日才會上市，擔心新品上市時元宵節都過了，年節氣氛轉淡恐影響業績。

對此，台彩坦言年後刮刮樂上市時間確實有耽擱，但也表示會嚴密掌握刮刮樂庫存量，且提早作業，經銷商不要擔心屆時沒有刮刮樂可以賣，並強調即使「改搭飛機」，也要及時將新品送達到各經銷商通路。