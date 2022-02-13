亞光(3019)1月合併營收為16.12億元，年增3.27%，亞光將於在2月15日舉行線上法說會，公布2021年第4季及全年財報，也將說明今年營運展望。

瞄準器、雷射測距儀及光學元件出貨暢旺，帶動亞光2021年業績表現亮眼，2021年前3季稅後盈餘為10.54億元，年增3.4倍，每股盈餘為3.75元，2021年合併營收為209.76億元，年增33.1%，為2011年以來新高。

亞光近幾年持續投入手機光學連續變焦鏡頭、3D LiDAR及AR等新產品開發，其中AR部分，亞光已耕耘6年，目前亦有客戶出貨中，雖然當前AR產品技術及規格百家爭鳴，但大廠技術有逐漸趨向一致，市場看好AR螢幕採波導技術，搭配Micro LED+1G5P的鏡片設計，預期隨著Micro LED技術成熟有機會勝出成為主流；3D LiDAR產品亦已開始應用在工廠機器人，並針對車用自駕系統開始3D LiDAR鏡頭，預期2到3年可望見到成果放量。

在手機光學連續變焦鏡頭部分，亞光以自身非球面模造玻璃(GMP)光學核心技術，開發出4到10倍GM+P潛望式光學連續變焦鏡頭，目前已開始送樣各大手機品牌廠，希望有機會能切入旗艦機種。