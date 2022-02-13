陳姓老翁酒駕公園騎車遭逮，泥醉高嚷：「我用生命在吹氣！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓老翁酒駕公園騎車遭逮，泥醉高嚷：「我用生命在吹氣！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳姓老翁酒駕公園騎車遭逮，泥醉高嚷：「我用生命在吹氣！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

「用生命吹酒測」泥醉阿北公園騎車遭逮

年近7旬的陳姓老翁，12日下午和友人在公園飲酒後，欲騎機車離開，友人力阻，雙方發生口角衝突，警方獲報前往，陳翁見警竟跳上機車加速駛離，卻撞上樹叢倒地，所幸並無大礙，員警上前發現老翁語無倫次，實施酒測，卻數度失敗，老翁高嚷：「我用生命在吹氣！」女警也在旁鼓勵，終完成酒測，但高達1.11MG／L已嚴重超標，訊後被依法送辦。

桃園警察分局大樹派出所員警12日14時許接獲報案，指稱陽明公園內有民眾發生口角爭執，請員警到場協助處理，到場發現公園內有兩名男子正在爭執，其中騎乘機車的67歲陳姓男子看到警察，馬上騎機車往反方向「落跑」，卻不慎一頭撞上樹叢。

員警趨前關心，所幸並無大礙，原來是陳男與友人在公園喝酒後，準備騎機車離開時，遭到友人攔阻勸告他勿酒駕，2人因此發生爭執，員警請陳男配合實施酒測，測試時因其泥醉，數次因吹氣量不足失敗。

陳男屢屢高嚷著他是用生命吹氣怎麼會失敗？經過員警的鼓勵加油，幾番失敗後終於完成測試，女警也忍不住讚嘆：「水啦，阿北！」但酒測值高達1.11MG／L，已嚴重超標，連陳翁自己都覺得誇張，全案依法移請桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，警方維護民眾生命安全的決心不容挑戰，將持續加強執法力度，貫徹酒駕零容忍政策，呼籲民眾切勿以身試法。

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