去年5月土本疫情大爆發，指揮中心實施實聯制，要求民眾進入商店或公共場所都要掃QR Code，以方便疫調，但對於不掃實聯制指揮中心也未明訂罰則，導致三級警戒降級後，愈來愈多民眾出入公共場域或店家不掃QR Code，但一名台南民眾今在PTT分享，近日他在台南被警察抽查到進店裡沒掃實聯制吃了罰單，大驚原來沒掃真的會罰錢，引發網友討論。

這位台南網友今天在PTT發文表示，他因為沒掃簡訊實聯制就被警察抽查到，當下一堆警察站在旁邊，叫他拿出身份證填寫違反傳染病防治法紙本單，不拿出來也不行，但奇怪的是警察只叫他簽名，其他都沒填，寫完之後還說有任何問題等罰單寄過來再申訴，但上網查發現都沒有人真的申訴成功，一想到要被罰錢，就讓他睡不著覺。

文一貼出後，不少網友質疑，警察應該不能開傳染病防治法罰單，「他叫你先簽，是因為他也不能開你，這只有衛生局可以開罰而已」、「叫你先簽一張空白的罰單你也照做，你就不怕被警察亂填嗎」、「你是在北韓嗎，可以抽查看手機？」、「你就說掃完後刪除了！」、「一般來說是會罰店家吧」、「蠻扯的」。

過去指揮中心指揮官陳時中說明，掃實聯制並非強迫制，也沒有罰責，但授權地方政府開罰，依《傳染病防治法》可從勸導到處分3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。台南市長黃偉哲1月26日曾表示，台南市實聯制的稽查與開罰已經實施一段時間，去年更開出了300多張罰單。

原PO之後說道，當天是警察進到店裡隨機抓人抽查實聯制，沒有勸導就開罰，還說會交由衛生局裁罰，警察只是執法，加上申訴太繁雜又冗長，只好乖乖吞罰單，也呼籲大家真的要掃實聯制，免得被罰錢。